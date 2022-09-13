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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 13:57

Gaziantep'te heyecanlandıran keşif! Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke bulundu

aziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Hamaç Höyük'te kurtarma kazıları kapsamında yapılan çalışmalarda Helenistik döneme ait Tanrı Hermes'in asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı.

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