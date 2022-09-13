Gaziantep'te heyecanlandıran keşif! Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke bulundu

Orta Demir Çağ tabakalarına kadar indiklerini anlatan Çomak, "Helenistik tabakada bugün ele geçmiş olan önemli buluntuya rastladık. Tanrı Hermes'in barışı simgeleyen kerykeion denilen asasının yer aldığı bronz sikkeye rastlandı. Bu da bizim için önemli bir buluntu." dedi.

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"Şimdiye kadar yürüttüğümüz kazı çalışmalarında Orta Çağ'dan Orta Demir Çağı'na kadar yerleşim sürekliliği ortaya koyan 7 yerleşim tabakası tespit edilmiştir. Kazılarımızda Hamaç Höyük'ün Orta Çağ, Roma ve Helenistik dönemlerde orta boyutlu bir kırsal yaşam alanı olduğu, Orta Çağ'ın geç evresinde yerleşimin güneydoğusundaki yükseltinin bir nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Yüzey bulguları buradaki yerleşimin günümüzden ikinci kalkolitik çağa kadar yani 5 bin 500 yıl öncesine tarihlenmektedir. Ama bundan daha eski tabakalar olup olmadığını ilerleyen kazılarda ortaya koyacağız."