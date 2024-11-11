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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 16:57

Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Gaziantep merkezli 9 ilde, polisin düzenlediği operasyonda 6 farklı ülkedeki 7 firmayı 74 milyon TL dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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