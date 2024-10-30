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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 12:35

Garibin Tepe'de ortaya çıktı! Gizemli heykelin sırrını uzmanlar çözecek

Van'ın Tuşba ilçesinde önceki yıl kurtarma kazısı yapılan alanda yürütülen arkeolojik kazılarda, Urartular dönemine ait bazalt taşından yapılan yaklaşık bir ton ağırlığında heykel ortaya çıkarıldı.