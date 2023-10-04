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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 10:56

Fotokapanlarla görüntülendi! Tunceli'de dağlık alanda kameralara takıldı

Tunceli'de dağlık alanlarda yaşayan vaşak, bozayı, kurt, akbaba, yaban keçisi, keklik ve domuz gibi canlı türleri fotokapanlarla kayıt altına alındı.

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