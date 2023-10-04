Fotokapanlarla görüntülendi! Tunceli'de dağlık alanda kameralara takıldı

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Zengin su kaynakları ve besin çeşitliliğiyle öne çıkan ilde, birçok memeli, kuş, sürüngen ve böcek türü yaşamını sürdürüyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri de yaban hayvanlarının korunması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Kaçak avcılığa karşı denetimler yapan ekipler, hayvanların popülasyon takibi için de Munzur ve Pülümür dağlarına fotokapanlar yerleştiriyor.

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Görevliler video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip, harekete duyarlı cihazlardan elde edilen görüntüleri inceleyerek bölgedeki yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.

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Belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara son bir yıl içerisinde vaşak, bozayı, kurt, keklik, yaban keçisi ve domuz gibi birçok türün görüntüsü yansıdı. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor.

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