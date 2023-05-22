Fotokapanlara yansıyan görüntüler belgeseli aratmadı! İşte o anlar

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Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılığın önüne geçmek, kota ve envanter çalışmaları yapmak amacıyla yaban hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

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Arazi şartlarında güvenliği sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemi, vahşi yaşamdaki birbirinden ilginç anlara da tanıklık etti.

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Yaban hayatının şehrin farklı noktalarına ve özelliklede ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara takılan görüntüleri, belgeselleri aratmadı.

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Fotokapanlara katılan yırtıcı kuşlar, geyikler, yılkı atları, dağ keçileri ve göçmen kuşların görüntüleri, izleyenlerin büyük beğenisini aldı.

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Genellikle ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve sulak alanların yakınlarında kurulan fotokapanlar, araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırırken, güvenlik ihtiyacı ile kullanan kişilere de hırsızlık ve talan engelleme konusunda büyük faydalar sağlıyor.

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Fotokapan aracılığıyla yapılan çalışmalar sayesinde insan faktörünün çalışma sahasına etkisi mümkün olduğunca en az seviyeye indirgeniyor. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına imkan tanıyor.