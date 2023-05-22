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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:42

Fotokapanlara yansıyan görüntüler belgeseli aratmadı! İşte o anlar

Denizli'de kaçak avcılığın önüne geçmek, kota ve envanter çalışmaları yapmak amacıyla yaban hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara kartpostallık görüntüler takıldı.

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