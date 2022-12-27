Fotokapana yakalandılar! Türkiye'deki yaban hayatı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve Tunceli'de yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, bioçeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Bölge müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve Tunceli'nin biyoçeşitlilik anlamında çok zengin olduğunu belirtti.

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160 fotokapanla yaban hayatı izleniyor





Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak en önemli görevlerinden birinin de yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması olduğuna işaret eden Çörtük, şöyle konuştu:





"Bölge müdürlüğümüz sınırları içerisinde yaban hayatını doğal ortamlarında gözlemlemek için toplamda 160 fotokapanla izleme yapmaktayız. Fotokapanlara genelde yaban keçisi, kızıl geyik, kurt, vaşak, tilki, kartal, ayı ve su samuru gibi türler giriyor. Fotokapanlarla aldığımız görüntüler toplanıyor, uzmanlar tarafından raporlanıyor daha sonra biz bunu Bakanlığımıza gönderiyoruz. Fotokapanlar yaban hayatının popülasyonu, dağılımları, göç durumları, yavrulamaları, yuvalamaları, hayatta veya sağlıklı mı gibi konularda bize çok önemli bilgiler veriyor."