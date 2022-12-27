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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 12:50

Fotokapana yakalandılar! Türkiye'deki yaban hayatı böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlara yerleştirilen 160 fotokapanla vaşak, çizgili sırtlan, ayı, kurt, tilki, kartal, çakal, kızıl geyik ve su samuru gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

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