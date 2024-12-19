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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:24

Fotoğraf çektirmek için geliyorlar! Hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş, çocuk yaşlarda başladığı mesleğine yeni bir boyut kazandırdı. İşletmesinde kullandığı atık hurda malzemeleri değerlendiren Çataltaş, bunları heykel ile otomobil, gemi ve helikopter maketlerine dönüştürüyor.

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