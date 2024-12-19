Fotoğraf çektirmek için geliyorlar! Hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor

Çocuk yaşlarda başladığı mesleğin içinde büyüyen Çataltaş, zamanla kendini geliştirip, işletmede kullandığı hurdaya çıkan malzemeleri de değerlendirmeye başladı.
Dikiş makinesi parçalarından tüfek, ütüden gemi, yangın tüpünden otomobil maketleri yapan Çataltaş, çalışmalarını işletmesinin bir bölümünde açtığı sanatevinde sergiliyor.
"Biz küçükken oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Azimli olarak başladığım zaman her şeyin en iyisini en güzelini yapıyorum. Burada da elimize geçen veya çalışmalardan kalan hurda malzemeleri değerlendirmek istedim."