Fizik mühendisi kadın kurdu! Günlük 1,5 ton süt üretiyor

Nilgün Kantar, AA muhabirine, 29 bin 500 metrekare alana kurulu çiftlikte süt üretimine devam ettiklerini, yaklaşık 300 dekar alanda da yem bitkisi ürettiklerini söyledi.

Sabır ve titiz çalışma gerektiren bir iş yaptıklarını belirten Kantar, "Bu işletmeyle ben annemin adını yaşattığıma inanıyorum. İnşallah sonsuza kadar da yaşar. Zaman zaman motivasyonumuz düştü. İnsanların olumsuz düşünceleriyle karşılaşabiliyoruz. Kadın olmamdan kaynaklı, 'sen yapamazsın, bu iş erkek işi' diyenler oldu. Ben kadınların bu işte daha başarılı olacağı kanaatindeyim. Çok zorlandım. Bir buçuk metre karda çalıştığımız da oldu, jeneratörümüzün arıza verdiği de oldu, gece su motorları arıza verdi. Hayvanların doğumları oluyor. Çalışan bulamadığım dönemler de oldu. Bunlar zorluk ama aynı zamanda imtihan. Yaradan'a sığınıyorsunuz ve Allah da size yardım ediyor." diye konuştu.