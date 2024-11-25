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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:58

Fizik mühendisi kadın kurdu! Günlük 1,5 ton süt üretiyor

Çorum'da 48 yaşındaki fizik mühendisi kadın, kurduğu çiftlikte günlük ortalama 1,5 ton süt üretiyor.

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