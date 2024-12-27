Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar! İnebolu Sahili'ne hasar verdi

<p>Dalgalar, İnebolu Sahili hattında hasara neden oldu.</p><br><p>Cünürye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde çöküntü meydana geldi.</p><br><p>Yaya kaldırımı ve ana yola zarar veren dalgalar, sahil kenarındaki duvarı ve dolgu malzemesini de götürdü.</p><br><p>İnebolu ilçesinde fırtına ve dalgalar, 15 gün önce de hasara neden olmuştu. Sahil yürüyüş yolundaki denize inen beton merdiven koparken, yürüyüş yolunun sonundaki çocuk parkında bir göçük oluşmuştu.</p><br><p>Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçici dolgu yapılan alanlar, gece saatlerinde yaşanan fırtınada tekrar hasar aldı.</p><br>