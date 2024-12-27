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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 16:32 |

Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar! İnebolu Sahili'ne hasar verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, sahil hattında çökmeler meydana geldi.

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