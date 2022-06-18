  • $17,3259
  • 18,1953
  • 1024.88
  • 2533.33

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 09:12

Film sahnelerini aratmayan tatbikat! Türkiye'de bir ilk

Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye'de ilk kez kapalı tünelde yanan hızlı trene yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.