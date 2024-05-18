Fethiye'de piton yılanı alarmı! Bulunması için fotokapan kuruldu

6 / 6



"TÜM MAHALLE OLARAK KURTULMAK İSTİYORUZ"





Mahalle Muhtarı Enver Kavak, yılanın en son bir kirpiyi yemeye çalıştığı sırada görüldüğünü söyleyerek, "Bugün Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğünden geldiler. Fotokapanları kurdular. İnşallah yılan en kısa zamanda fotokapana yansır ve yakalanır. Tüm mahalle olarak kurtulmak istiyoruz. İlk gün 2 kişi pitonu görmüştü. İkinci gün ise mahallenin yarısı gördü. O günde kirpiyi yemeye çalışıyormuş. İnsanları görünce kaçmış ve daha da gözükmedi." diye konuştu.