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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:09

Fethiye'de piton yılanı alarmı! Bulunması için fotokapan kuruldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce bir bahçede görüldüğü ve fotoğrafı çekildiği iddia edilen piton yılanı korkuya neden oldu. Tüm çalışmalara rağmen bulanamayan piton için mahalleye fotokapan düzenekleri yerleştirildi. Mahalle Muhtarı Enver Kavak, 'Tüm mahalle olarak kurtulmak istiyoruz.' dedi.

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