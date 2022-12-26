Fethi mümkün olmayan kale! 2023 yılında ziyarete açılacak

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"Temmuz ayında ziyaretçilerini ağırlayacak"





Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, Divriği kalesinin Temmuz ayında restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılacağını ifade ederek, "Divriği kuruluş itibariyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Divriği kalemizin yapımı Mengücekoğulları dönemine denk geliyor. Kalemizin en önemli özelliklerinden birisi burçlarında Aslan heykelleri yer alıyor. İlçemizde restorasyon çalışmaları devam eden en önemli eserlerden birisi Divriği Kalesidir. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılının Temmuz ayında bitmesi planlanıyor. Böylelikle ilçemize gelen turistlerin hizmetine sunmuş olacağız. İlçemiz kurulum itibariyle doğal bir sit alanı olduğu için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, alanında birçok tarihi yapımız mevcut. Dolayısıyla herhangi bir restorasyon ve kazı çalışması başlamadan önce işin uzmanı kişiler ve arkeologlar geliyor. Önce ki dönemlerde ki birçok eser ve bulguya da rastlanabiliyor" şeklinde konuştu.