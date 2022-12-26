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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:12

Fethi mümkün olmayan kale! 2023 yılında ziyarete açılacak

Sivas'ta bulunan ve Türklerin Anadolu'daki ilk kalesi olarak bilinen Divriği Kalesi 2015 yılında başlanan restorasyonun 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

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