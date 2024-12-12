Fatih'te kargo firmasında milyonluk hırsızlık! 3 gözaltı

Fatih, Kemalpaşa Mahallesi'nde 8 Ekim'de meydana gelen olayda bir kargo firmasının ofisine giren hırsızlar içinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira paranın bulunduğu bir torbayı alarak kaçtı.
. Şüpheliler; A.B.K. (21), E.Ç.(19) ve U.A.(32) Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınırken olaya katıldığı belirlenen K.A.(27)'nin daha önce başka suçtan yakalanarak tutuklandığı tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olan şüphelilerin sorgularının Hırsızlık Büro Amirliği'nde sürdüğü belirtildi. (DHA)