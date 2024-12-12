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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 13:01

Fatih'te kargo firmasında milyonluk hırsızlık! 3 gözaltı

Fatih'te kargo firmasına girerek içinde 1 milyon 165 bin dolar ve 825 bin lira paranın bulunduğu torbayı çalarak kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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