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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:13

Fatih Terim'in acı günü! Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

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