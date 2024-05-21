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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 13:03

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı değerlendiriliyor! Tılsımlı madalyon

Londra'da bugün açık artırmayla satışa çıkarılacak Fatih Sultan Mehmet'in tılsımlı madalyonunu 1450'ye tarihleyen müzayede evi, madalyon siparişinin bizzat Fatih tarafından verildiğini değerlendiriyor. Bonhams Müzayede Evi İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, 1,5-2 milyon sterlin (Yaklaşık 61 ila 81 milyar lira) tahmini satış bedeliyle satışa çıkan madalyonun detaylarını ve müzayededeki diğer eserleri anlattı.

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