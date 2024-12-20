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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 09:16

Eyüpsultan'da yol verme tartışması! İETT otobüsü şoförüne bıçak çekti

Eyüpsultan'da bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini öne sürerek durdurduğu İETT otobüsünün şoförüne bıçak çekti. Korku dolu anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken yolcular, büyük panik yaşadı.

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