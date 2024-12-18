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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:10

Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname'sinde de geçiyor! Nemrut Dağı eteklerinde bulundu

Adıyaman'da Nemrut Dağı eteklerinde 13'üncü yüzyıla tarihlendirilen han ve köprü bulundu.

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