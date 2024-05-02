  • $32,3642
  • 34,7244
  • 2393.2
  • 10162

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 15:21

Evinden 3 kamyon çöp çıktı! Kötü kokular gelince fark edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Suriye uyruklu Zubeyde B.'nin yalnız yaşadığı evinden 3 kamyon çöp çıktı. Evinin temizlenmesini istemeyen Zubeyde B., bir iş yerinin çatısına çıkarak, görevlilere engel olmaya çalıştı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.