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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 12:41

Evinde iklimlendirme çadırı kurdu! Skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde iklimlendirme çadırı içerisine kurduğu özel düzenekle skunk yetiştirip, satan M.E.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

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