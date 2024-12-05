Evinde iklimlendirme çadırı kurdu! Skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı

Kurduğu özel düzeneğin içerisinde 12 satışa hazır olarak paketlenmiş 110 gram skunk, 83 kök skunk bitkisi, 5 gram kokain maddesi, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aleti, suçtan elde dildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL ve 200 euro para, 1 iklimlendirme çadırı, 7 uyuşturucu imalinde kullanılan cihaz, 11 litre sıvı gübre, 23 metre havalandırma hortumu ve 120 ölçek çubuğu ele geçirildi. M.E.K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)