Evden çıkartmak istediği kiracının su sayacı borusunu kesti

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Silivri Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir sitede kirada oturan Sonat B, ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini bu nedenle de su borularını kestiğini iddia etti.





Daha önce ev sahibini şikayet edip uzaklaştırma kararı aldığını söyleyen Sonat B, ev sahibinin elektrik sayaçlarını da çaldığını iddia etti.