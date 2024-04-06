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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2024 Cumartesi 13:36

Evden çıkartmak istediği kiracının su sayacı borusunu kesti

Silivri'de bir ev sahibi, kiracısını evden çıkarmak için su sayacının borusunu kesti. Evi tahliye etmesi için tehdit edildiğini ve ev sahibi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden kiracı, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

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