Etraf beyaz örtüyle kaplandı... Yurttan kar manzaraları

Ağrı'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar araçların üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü. Öğrenciler ise okulun bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.