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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 09:50

Etraf beyaz örtüyle kaplandı... Yurttan kar manzaraları

Türkiye'nin birçok noktasına kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde soğuk hava ve tipi nedeniyle eğitime ara verilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İşte Türkiye'de etkili olan kar yağışı ve ortaya çıkan kartpostallık manzaralar...

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