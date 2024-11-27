Etraf beyaz örtüyle kaplandı... Yurttan kar manzaraları

Ağrı'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar araçların üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü. Öğrenciler ise okulun bahçesinde kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.
Uludağ eteklerindeki meyve ağaçları sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne dönüştü. Önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrası beyaz örtüyü üzerine giyen doğa, sonbahar renkleriyle karışınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bu muhteşem görüntüler fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı tarafından görüntüledi.
Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaşırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesinin yürüttüğü projelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkarılan tarihi doku karla bütünleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.