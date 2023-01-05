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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:45

Eskimo usulü balık avı! Çıldır Gölü buz tutunca ortaya bu görüntüler çıktı

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Akçakale köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlamak için ağlarını suya bıraktı.

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