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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 17:16

Eski iş yerinden 30 bin TL çaldı! O anlar kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde işten ayrıldığı lastik tamiri dükkanına, başında kask ve kopya anahtarla girip 30 bin TL çaldığı iddia edilen Fatih A. (32), yakalanıp gözaltına alınırken, hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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