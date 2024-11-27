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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 09:49

Eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı! Taksim'de ABD'li kadın böyle görüntülendi

Taksim'de birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD'li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı.

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