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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 16:19

Eşine çok az rastlanıyor! Görmek için oraya akın ettiler

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, çiçek açan ters lale ve endemik tür olan 1071 Muş Lalelerini görüntüledi. Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneğinin organizasyonuyla kente gelen 43 kişi, 1800 rakımlı Çizme Burnu Tepesi'ne tırmandı. Burada koruma altına alınan ters laleleri görüntüleyen fotoğraf tutkunları, daha sonra endemik tür olan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen lalelerin oluşturduğu eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı. Sıra dışı tür için kilometrelerce yol yürüdüler

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