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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 11:11

Eşine az rastlanan bir doğa harikası! Otlukbeli Gölü

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye'de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

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