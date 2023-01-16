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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 14:23

Eşi vefat edince direksiyonun başına geçti! 44 yaşında şoförlük yapmaya başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Hamide Ayşe Koparan, taksici olan eşinin vefatının ardından direksiyonun başına geçip şoförlük yapmaya başladı.

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