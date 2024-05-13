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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:31

Esenyurt'ta vinç yüksek gerilim hattına değdi! Yeraltı kabloları patladı

İstanbul Esenyurt'ta çatıya malzeme taşıyan vinç, yüksek gerilim hattına temas edince yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Çevrede panik yaşanmasına neden olan patlamada, 1 kişi yaralandı.

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