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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 13:30

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı! Mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtarıldı

Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıktığı binada oturan bir kişi ise epilepsi krizi geçirdi.