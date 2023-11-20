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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:27

Esenköy balıkçı barınağı tanınmaz hale geldi! Fırtınada büyük hasar oluşturdu

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün etkili olan fırtınada büyük hasarın oluştuğu balıkçı barınağı adeta tanınmaz hale geldi.

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