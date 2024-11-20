Erzurum'un tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

Aşağı Çıkılgan köyündeki bu eşsiz mağaralarda kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi yapıların izlerine rastlanırken, mağaraların hangi döneme ait olduğu ve kimler tarafından kullanıldığının ortaya çıkarılması amacıyla Erzurum Valiliği koordinesinde kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Araştırma, Atatürk Üniversitesinin uzman ekipleri tarafından yürütülecek.
Mağaralar, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılında tescil edilmesinin ardından, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'un turizm rotalarına da dahil edildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, bölgedeki saklı güzelliklerin gün yüzüne çıkarılmasının önemine değindi.
Vali Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesi Aşağı Çıkılgan köyündeki Kırk Pencereli Mağaraları ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Burası yaklaşık 2 bin metre yükseklikte ve çok etkileyici bir bölge. Geçmişte bölgedeki terör olayları nedeniyle buralara ulaşmada zorluklar yaşanıyordu. Ancak artık devletimiz bu topraklarda güvenliği tam anlamıyla sağlamış durumda. Bu tür bölgeler, turizme kazandırılarak yerel halkın ekonomik olarak da fayda sağlayabileceği alanlara dönüşüyor."
Kırk Pencereli Mağaralar hakkında yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bölgenin tarihi mirasının gün yüzüne çıkarılmasının hem akademik hem de turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Rektör Hacımüftüoğlu şunları söyledi:
"Erzurum, doğal güzellikleri kadar tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkan bir şehir. Atatürk Üniversitesi olarak bu değerlerin korunması, belgelenmesi ve turizme kazandırılması için çeşitli projeler yürütüyoruz. Kırk Pencereli Mağaralar gibi alanlar, geçmişin izlerini günümüze taşıyan eşsiz yapılardır. Buradan elde edilecek bilgiler, hem bölgenin tarihine ışık tutacak hem de Erzurum'un turizm potansiyelini artıracaktır.''