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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 17:27

Erzurum'un tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan ve 2021 yılında sit alanı ilan edilen 'Kırk Pencereli Mağaralar', geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.

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