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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 10:21

Erzurum'un gizemli tepeleri! Doğaseverleri kendine hayran bırakıyor

Milyonlarca yılın izlerini taşıyan bu eşsiz tepeler, günün farklı zamanlarında güneşin açısına göre renk değişimine uğrayarak adeta bir görsel şölen sunuyor.

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