Erzurum'un gizemli tepeleri! Doğaseverleri kendine hayran bırakıyor

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Oltu'nun bu gizemli tepeleri, dünya genelinde nadir bulunan bir oluşumu temsil ediyor. Sadece Çin'de benzeri bulunan bu doğa harikası, Erzurum'un doğal zenginliklerini daha da öne çıkarıyor. Çin'in Gansu bölgesinde Zhangye Danxia Landform Geological Park adında bir jeolojik bulunuyor, 2010'da UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen bölge haliyle fazlaca turist çekiyor.