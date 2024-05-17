Erzurum'da sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile dağın bir kısmında heyelan meydana geldi.

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Dağdan kopan devasa kayalar Kısık Dere Boğazı'nda meraya giden yolu kapattı. Oltu'nun Halit Paşa Mahallesi'nde evlere 50 metre uzaklıktaki heyelan mahalle sakinlerini korkuttu. Dağdan kopan kayaların evlere zarar vermemesi mahalle sakinlerini sevindirdi.

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Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, "Sabaha doğru adeta bir afet oldu. Sitare Dağı sanki aşağı doğru geldi. 50 metre ileride evlerimiz var. Bu kayaların bir an önce kaldırılıp meraya giden yolumuz açılmasını istiyoruz. Bu yol hayvanlarımızın meraya giden yolu. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini yetkililerden talep ediyoruz" dedi.

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Mahalle sakinlerinden Emrah Akyol ise, "Dün akşam sabaha karşı aşırı bir gürültü duyduk. Gece olduğu için çok fark edemedik. Sabah geldiğimizde dün yağan yağmurlardan dolayı büyük bir heyelan olduğunu gördük. Dağın bu bölgesi komple aşağı inmiş durumda ve yolu tamamen kapatmış" şeklinde konuştu.