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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 13:56

Erzurum'da sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmur sonrası Sitare Dağı'nda heyelan meydana geldi.

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