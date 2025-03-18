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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2025 Salı 13:57 |

Erzincanlı motor ustası yaptı! Off-road aracı için öyle bir malzeme kullandı ki

Erzincanlı 50 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, sanayideki dükkanında doğal gaz borularından darbelere dayanıklı off-road aracı yaptı.

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