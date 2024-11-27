Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemleme çalışması başlattı.
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Ekipler, karla kaplı yüksek kesimlerde ve hayvanların sıkça görüldüğü alanlara yem bıraktı. Bu kapsamda, özellikle yaban keçileri, kuşlar ve diğer yaban hayvanları için uygun yemler özenle seçilerek doğaya bırakıldı.
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Doğal yaşamın korunması ve ekosistemin dengede tutulması için Erzincan Şube Müdürlüğü tarafından yoğun kış şartlarında yemleme faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi. (DHA)