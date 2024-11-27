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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 15:34

Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

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