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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 17:12

Erzincan tulum peynirinin yayladan sofraya yolculuğu başladı! İşte zorlu yapım aşaması

Erzincan'ın tescilli tulum peynirinin yüksek rakımlı yaylalardan sofraya yolculuğu başladı.

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