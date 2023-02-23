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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 14:33

Enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde korunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan binaların enkazında bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar, polis ekiplerince tutanakla alınıp özel depoda muhafaza ediliyor.

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