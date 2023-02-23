Enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde korunuyor

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Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı merkez Antakya ilçesinde, çöken bazı binaların enkazları kaldırılıyor.

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Enkaz kaldırma çalışmalarında özel eşyaların korunması için işlemler de titizlikle yürütülüyor.

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Arama kurtarma faaliyeti yapan ekipler ile çevredekilerin bulduğu telefon, tablet ve bilgisayar gibi eşyalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutanakla teslim alınıyor.

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Depremle ilgili deliller de toplanıyor

Polisler, kendilerine ulaştırılan malzemelerin yanı sıra daha fazla kişinin eşyasını bulabilmek için yıkıntılardaki incelemeleri sürdürüyor.

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Değerli malzemeler ve depremle ilgili deliller, 24 saat ekiplerce korunan özel bir depoya ulaştırılıyor.

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İlgili savcılıkların koordinesinde yürütülen faaliyetlerde eşyaların nerede, nasıl, ne zaman bulunduğu kayıt altına alınıyor, sahiplerinin belirlenmesini sağlayacak detaylar toplanıyor.