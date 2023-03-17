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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 12:40

Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş yerini kurdu

Malatya'da 16 yıldır terzilik yapan Mehmet Güneş, depremlerde yıkılan iş yerinin enkazından çıkardığı dikiş makinesiyle 2 metrekarelik çadırında afetzedelere hizmet veriyor.

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