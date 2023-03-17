Enkazdan çıkardığı dikiş makinesiyle çadırda yeni iş yerini kurdu

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Enkazdan makinasını kurtarmayı başardığını, bazı malzemelerinin ise yıkıntının arasında kaldığını aktaran Güneş, "Buna da şükür diyoruz, geldik burada hizmete, terziliğe devam ediyoruz. Evde oturmakla olmuyor. Herkes bu memleketi bırakıp gitse ne olacak. 'En iyisi gidelim bir şeyler yapalım' dedim. Bizim de insanlara faydamız olsun. İnsanların söküğünü dikiyoruz. Millet parasıyla iş yaptırdığı halde bize dua ediyor. O bize yeter. Günde 50-100 kişi söküğünü diktirmek için geliyor." ifadelerini kullandı.