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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 13:28

Enkazdan çıkan ziynet eşyaları ölenlerin yakınlarına teslim edildi

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kaldırılan enkazlardan çıkan altın, para ve değerli eşyalar hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edildi.

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