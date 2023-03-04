Enkazdan çıkan ziynet eşyaları ölenlerin yakınlarına teslim edildi

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ilde binlerce can kayıplarına sebep olan depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazından bugüne kadar çok miktarda para, ziynet ve değerli eşyalar çıktı.

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Son olarak İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Işık Apartmanı'nda yıkılan binada depremzedelerin değerli eşyalarına ulaşan polis ekipleri para, altın, kredi kartı, cüzdan, telefon gibi değerli eşyaları sahiplerine teslim etti.

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Bazı depremzede vatandaşlar ise kendilerine ait enkazlar da eşyalarını kurtarmaya çalıştı.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çıkan değerli eşyaların koruma altına alınarak belirlenen sahiplerine teslim edilmeye devam edeceği belirtildi.

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