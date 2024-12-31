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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:36 |

'En iyi turizm köyü' Ormana'ya yeni yılda ilginin artması bekleniyor

Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatınca 'en iyi turizm köyü' ünvanına layık görülmesi dolayısıyla tanınırlığı artan Antalya'daki Ormana Mahallesi'nin tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle gelecek yıl daha çok ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

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