'En iyi turizm köyü' Ormana'ya yeni yılda ilginin artması bekleniyor

Ormana'nın aldığı ödülün TGA ve belediye işbirliğindeki çalışmaların sonucu olduğunu belirten Zoroğlu, "Burada bir sinerji oluşturduk ve Ormana ödülünü aldı, bir marka değeri kazandı. Ormana hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirası ile çok önemli bir bölge. Bu ödülle markalaşmış oldu. Amacımız orada sürdürülebilir turizmin yürütüldüğünü gösterip, ziyaretçi çekmek. Gerek kitle turizminden gerekse farklı turizm ürünlerinden talep almasını sağlamak. Ormana'nın dışında Üçağız da adaylarımızdan bir tanesi. O da gelişme programını aldı, çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Üçağız da dünya turizm köyüne katılmış olacak." diye konuştu.