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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 11:44 |

En çok ne mutlu ediyor? Türkiye'nin Yaşam Memnuniyeti 2024 raporu açıklandı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2024 sonuçlarına göre, Türkiye'de mutlu olduğunu belirten bireylerin oranı %49,6'ya geriledi. Kadınlar erkeklere göre daha mutlu olurken, evli bireylerin mutluluk seviyesi evli olmayanlara göre daha yüksek çıktı. En büyük mutluluk kaynağı aile ve sağlık olurken, ülkenin en önemli sorunu ise hayat pahalılığı olarak belirlendi.

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