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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2024 Pazartesi 13:33

emekli öğretmen kendi imkanları ile yaptı! Yaklaşık 50 mesleği ilgilendiriyor

Mersin'de yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Hayri İnce, teknolojiye ilgisi üzerine evinde kurduğu atölyesinde endüstriyel ekipman üretimi yapıyor.

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