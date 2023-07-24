Elazığlı çoban Muhammet LGS'de Türkiye ikincisi oldu 'Tek çaremiz okumak'

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Türkiye'de sınav dönemi geride kalırken sonuçların açıklanmasıyla da dereceye girenler belirleniyor. Bu kapsamda bir şampiyon da Elazığ'dan çıktı. Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil, bu yıl Arıcak Ortaokulu'ndan mezun oldu.

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Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden Muhammet, yazın ise 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda ailesine yardım ediyor. Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammet, hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet, aynı zamanda her fırsatta ders çalışmayı da ihmal etmedi. Bir yandan hayvanları dağda otlatırken diğer yandan da yanına aldığı kitaplar ile ders çalışan Muhammet, büyük bir başarıya imza attı.

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Muhammet bu sene girdiği LGS'den 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammet, yine elinde kitap hayvanların peşinde ders çalışmayı bırakmıyor. Üniversite sınavında da aynı başarıyı göstermek istene Muhammet'in en büyük hedefi ise iyi bir cerrah olmak.

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Yayla hayatının zor olduğunu aktaran Muhammet Halil Yazar, "Yine de bu işi yapıyoruz ve zevk alıyoruz. Keçiler ve ineklerimiz var. Bizim rızkımız buradır. Bir de kasabımız var. 43 tane düvemiz var. Onları büyütüp kestikten sonra kasapta satacağız. Ben LGS'den 494 puan aldım.

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Bir yanlışım var oda Fen'den. O soru kolaydı ama ben dikkat etmedim. Başarımın sırrı ailem. Ailem benimle ilgilendi. Telefonum yok ve televizyonu da kaldırdım. Öğretmenlerim benimle çok ilgilendi. Adil hocam Elazığ'a gidip benim istediğim kaynak ve kitapları alıyordu. Bende çalışıyordum" dedi.