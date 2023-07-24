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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:07

Elazığlı çoban Muhammet LGS'de Türkiye ikincisi oldu 'Tek çaremiz okumak'

2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın yaylasında ailesiyle birlikte hayvancılık yapan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar, LGS'de 494 puan alarak Türkiye ikincisi olarak dereceye girdi. Yazar, 'Bu hayatı ve zorluğu gördüğümüz için tek çaremiz okumak' dedi.

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