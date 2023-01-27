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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:57

Ehliyetsiz sürücü polise yakalandı! Yardıma çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıktı

Antalya'da, ters yöne giren motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye çeşitli suçlardan 8 bin lira ceza uygulanırken, sürücünün motosikleti teslim alması için çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıktı. Bunun üzerine motosiklet, sürücünün ağabeyine teslim edildi.

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