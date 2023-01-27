Ehliyetsiz sürücü polise yakalandı! Yardıma çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıktı

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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 699 Sokak'tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yolun, bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu. Ancak sürücüler, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolu kullanmaya devam etti. Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, trafik de sıkışmaya başladı.

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Polis ekipleri şikayetlerin artması üzerine yolda denetim yaptı.

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Denetimde girişi yasak olan yoldan geçen motosikletin sürücüsü Soner Özdemir, önce elinde bulunan kaskını kafasına taktı ancak polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayarak durduruldu.

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ARKADAŞI DA EHLİYETSİZ ÇIKTI

Özdemir'e polis ekiplerince ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan 8 bin TL para cezası uygulandı.

Özdemir'in motosikletin sahibi olan ağabeyine de 8 bin TL cezai işlem uygulandı. Yazılan cezalar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç, motosikleti alması için arkadaşını da olay yerine çağırdı. Özdemir, gelen arkadaşının 'bende ehliyet yok' demesi ile ikinci şokunu yaşadı.

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Polislere ceza yazmaması için adeta dil döken Soner Özdemir, "Ben bugüne kadar 40 bin TL'ye yakın ceza ödedim. Sıkıntı yok motosikletime binmeye devam edeceğim" dedi.

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Motosikleti teslim almaya gelen gencin ağabeyi Hüseyin Özdemir ise "16 bin TL ceza maşallahımız var. Çok komik. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Kardeşim kendisi ödeyecek" dedi.