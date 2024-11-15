Ehliyet sınavında organize kopya girişimi! Düzeneği satan da kuran da tutuklandı

İnceleme başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin kamera ile soruları ilettiği ikinci bir kişiden kulaklık yardımı ile cevapları aldığını belirledi. Para karşılığında düzeneği aldığını söyleyen S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K. ardından serbest bırakıldı.