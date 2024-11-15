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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:03

Ehliyet sınavında organize kopya girişimi! Düzeneği satan da kuran da tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çeken S.K. (37) ile İstanbul'dan gelerek düzeneği kuran H.Ç. ve düzeneği satan C.K. (40), gözaltına alındı. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, kopya çeken S.K. serbest bırakıldı.