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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 18:45 |

Eğitimlerini başarıyla tamamladılar... Mehmetçikler göreve hazır!

Karabük'te 36. dönem temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 140 uzman erbaş için tören düzenlendi. Törende, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekibi gösteri sundu.

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