Eğitimlerini başarıyla tamamladılar... Mehmetçikler göreve hazır!

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, uzman erbaşların Türk milletinin sarsılmaz iradesi ve bağımsızlık aşkının ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi sizlerin göğsünde dalgalanacaktır. Hangi şartta olursanız olun milletimizin bağımsızlığı ve birliği için yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Şimdi görev sizindir. Zaferleriniz milletimize armağan, adınız ise tarihe mühür olsun. Cesaretiniz daim, yolunuz açık olsun." dedi.