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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2024 Cuma 13:11

Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa! 30 metre çekildi

Muğla ve çevresinde bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle Bafa Gölü'nde kuraklık tehlikesi yaşanıyor.