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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:33

Efsanelere bile konu olan mağaralar! Turizme kazandırılmayı bekliyor

Elazığ'da başta dağ keçileri olmak üzere yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan ve güzelliği ile dikkat çeken Ölbe Vadisi ile içerisinde bulunan Deve Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor.

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