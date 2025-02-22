Edirne'de camiler ramazanda gül kokacak

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete açık olan Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapıları ve minareleriyle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ön plana çıkan Eski Cami başta olmak üzere, tüm camilerde temizlik çalışması yapıldı.
Yerli ve yabancı turistlerin ramazanda bolca ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları müftülük olarak en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Aksu, camilerin temizlendiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını dile getirdi.