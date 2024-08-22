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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 14:48

Düzce'de tır ile otomobil çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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